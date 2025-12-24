مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة نقل بطريق المريوطية اتجاه جرزا الواسطى ببنى سويف، وتم نقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف الشرطة والنيابة.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من العميد أحمد على مأمور مركز الواسطى بتلقي إخطارا من الدكتورة هبه حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثتين و6 مصابين فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة نقل بطريق جرزا الواسطى، وقامت سيارت الإسعاف بنقلهم للمستشفى ووضع الجثتين فى مشرحة المستشفى وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية التى قام بها المقدم عماد عثمان رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، أن الحادث وقع فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بتصادم تروسيكل بسيارة نقل بطريق المريوطية اتجاه جرزا الواسطى، وأسفر عن مصرع 2 "محمود عبد الله قرني 38 سنة، مقيم هرم ميدوم"، و"عمر محمود جودة 42 سنة - هرم ميدوم".

وإصابة 6 آخرين وهم "هشام كامل فتحي 25 سنة، مقيم هرم ميدوم - مصاب كسر بالكتف الأيسر، وعصام عبدالناصر كامل 25 سنة- مقيم هرم ميدوم ومصاب كدمة بالركبة اليسرى واشتباه كسر باليد اليسرى، وحسين أحمد عشري 32 سنة مقيم هرم ميدوم مصاب اشتباه ما بعد الاتجاح، ورجب جمال كمال 24 سنة ومقيم هرم ميدوم ومصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد شحاته حسن 25 سنة مقيم هرم ميدوم ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحماده رجب كمال عواد 28 سنة مصاب اشباه كسر بالكوع الأيسر، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتحت إشراف المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، أمرت نيابة الواسطى بالتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة الطبيب الشرعي وتحريات المباحث حول الحادث.