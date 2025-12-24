أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظل استمرار سمات فصل الشتاء مع بدايته الرسمية خلال الأيام الماضية.

تحذيرات الأرصاد والظواهر الجوية المؤثرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا، تبدأ من الساعة 3 فجرًا وحتى 9 صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت الهيئة ، إلى نشاط الرياح على المناطق المكشوفة، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الأرصاد أن حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بحذر.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات

تشير بيانات هيئة الأرصاد إلى تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات، حيث سجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 21 وصغرى 12، بينما سجلت مدينة 6 أكتوبر 20 للعظمى و10 للصغرى، وبنها 20/11، ودمنهور 20/11، ووادي النطرون 20/10، وكفر الشيخ 19/11، وبلطيم 18/11.

وفي الدلتا ومدن القناة، سجلت المنصورة 20/11، والزقازيق 20/12، وشبين الكوم 20/11، وطنطا 20/11، ودمياط 20/12، وبورسعيد 21/13، والإسماعيلية 21/11، والسويس 21/11.

أما سيناء، فسجلت العريش 21/10، ورفح 20/9، ورأس سدر 23/10، ونخل 19/6، وسانت كاترين 15/2، والطور 23/13، وطابا 21/10، وشرم الشيخ 25/16.

وعلى سواحل البحر الأحمر، سجلت الغردقة 24/14، ورأس غارب 23/12، وسفاجا 24/13، ومرسى علم 25/14.

وفي السواحل الشمالية الغربية، سجلت الإسكندرية 21/11، والعلمين 20/10، ومطروح 20/11، والسلوم 18/10، وسيوة 19/8.

الشتاء يبدأ وتحذيرات من انخفاضات الحرارة

ومع بداية فصل الشتاء رسميًا منذ الأحد 21 ديسمبر 2026، وهو أبرد فصول السنة ويستمر قرابة ثلاثة أشهر، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد، خاصة لمعرفة فترات البرودة الشديدة وحالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار، بما يساعد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحياة اليومية.

وتثار تساؤلات حول ما يخبئه الطقس خلال أول أيام الشتاء، وهل يشهد تقلبات جوية أو فترات عدم استقرار، إضافة إلى توقعات هيئة الأرصاد للعشرة أيام الأولى من الفصل، وأبرز النصائح الموجهة للمواطنين.

سمات فصل الشتاء والمنخفضات الجوية

يتسم فصل الشتاء عادة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في معظم الأوقات.

كما تتهيأ الفرصة لتكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الضباب، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفي بعض الفترات، يؤدي تأثر البلاد بمنخفضات جوية على البحر المتوسط إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد، خاصة على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل مناطق وسط وجنوب الصعيد غالبًا جافة.

التنبؤات الفصلية لشتاء هذا العام

تشير التنبؤات الفصلية الصادرة عن هيئة الأرصاد إلى احتمالية تأثر البلاد أحيانًا بامتداد المرتفع السيبيري، وهو ما يؤدي إلى موجات شديدة البرودة، قد ينتج عنها تكون الصقيع على المزروعات في بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت الهيئة أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد خلال شتاء هذا العام قد تكون أعلى من المعدلات المناخية المعتادة.

طقس أول أيام الشتاء والعشرة أيام الأولى

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال أول أيام الشتاء مستقر إلى حد كبير، وتسود أجواء شتوية مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى يتراوح بين 20 و22 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتسجل نحو 13 درجة في المناطق الداخلية، وتقل عن 10 درجات في المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن أقل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات شمال الصعيد تتراوح بين 7 و8 درجات، مع فرص أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تختلف من يوم لآخر وتكون على فترات متقطعة.

الشبورة المائية أكثر الظواهر تأثيرًا

حذرت الدكتورة منار غانم من أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية، والتي تظهر من الساعة 3:9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وطمأنت عضو المركز الإعلامي المواطنين بأن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية ديسمبر، مع ضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد للتعرف على أي تغيرات مفاجئة.

أقل المناطق برودة وتوقعات الأسبوع المقبل

حذرت هيئة الأرصاد من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة خلال الصباح الباكر وفترات الليل، لا سيما في المدن الجديدة وشمال الصعيد.

وأوضحت أن أقل المناطق تسجيلًا لدرجات الحرارة هي سانت كاترين، حيث تصل الصغرى إلى درجتين مئويتين، مع فرص لتشكل الثلوج على الجبال والمرتفعات.

كما كشفت خريطة التنبؤات الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 24 ديسمبر 2026 وحتى الأحد 28 ديسمبر 2026، حيث يستمر الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط للرياح بداية من الجمعة 26 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.