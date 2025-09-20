قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
فن وثقافة

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

مي كمال الدين - أحمد مكي
مي كمال الدين - أحمد مكي
سعيد فراج

تصدرت الدكتورة مي كمال الدين، مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد ساعات من تأكيد خبر انفصالها عن الفنان أحمد مكي. 

وبعد منشور الطلاق، كتبت مي كمال الدين، منشور آخر، أكدت من خلاله حبها لـ أحمد مكي، وأنها لن تسامح من كان سببا في انفصالهما

وكتبت مي كمال الدين، في منشورها: «حابة أوضح كام نقطة .. أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل أنا حصلت علي الدكتوراه بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد». 

وتابعت: «معنديش وسواس حسد زي م قريت كده عني أنا كنت أكثر حاجة بحاول أقدمها له اني ادعيله وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله لأن هو كان سبب رئيسي لتحول حياتي إلى الأفضل أول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا وقفته جنبي في تعبي لأكثر من مرة».

وأضافت: «أحمد مكي .. مش أي شخص بالنسبالي دا MY SOULMATE وابني.. احمد شكرا انك كنت بحياتي و ان الله جمعنا ببعض يوم من ايام.. انا راضية بقضاء الله وقدره .. ومش هقدر اعاند اراده الله لكن عمري م هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض .. و لا املك غير حسبي الله ونعم الوكيل ... يارب يصرفهم عنه و ينور بصيرته .. انا بتمني له حياه اجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لانه يستاهل كل خير». 

انفصال أحمد مكي ومي كمال الدين

أعلنت الدكتورة مي كمال الدين انفصالها عن زوجها الفنان أحمد مكي  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتبت مي كمال : أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته.

وأضافت : أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.

و تزوج الفنان أحمد مكي، مرة واحدة من والدة ابنه أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.

