أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي، قائلا: إن الضوء الذى يحبسه الشهاب يكون مثل ألعاب نارية جميلة يحبها هواة الفلك، حيث أنها أجسام صغيرة مثل صخرة أو غبار أثناء مرور الأرض حول الشمس تمر بأماكن غير ممهدة يمر بها مذنب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بالعام القادم شهب الدبيات ستكون فى نفس الموعد تقريبا، وذروتها تحصل من 22 إلى 25 ديسمبر.

وتابع: “الشهب أى شخص يستطيع رؤيتها بالعين المجردة فى حال كان الجو مناسب، ومن الممكن مع الإضاءة الشديدة يراه الشهب، ولكن فى حال كان كمية الإحتراق عالية، ولكن عدد الشهب يقل مع تزايد التلوث الضوئي.. وتبدأ عند الفجر”.