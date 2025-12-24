قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
عزة عاطف

في تحول تاريخي هز أركان صناعة السيارات العالمية، تمكنت شركة هواوي من كسر الهيمنة الألمانية على سوق السيارات فائقة الفخامة في الصين. 

فمنذ إطلاق أيقونتها الجديدة “مايكسترو S800” بالتعاون مع شركة "جاك" (JAC)، لم يعد اسم "بورش" أو "مرسيدس" هو الخيار الأول لصفوة المجتمع الصيني. 

ووفقًا لأحدث البيانات، أصبحت S800 السيارة الأكثر مبيعًا في الصين ضمن الفئة السعرية التي تتجاوز 100 ألف دولار، متفوقة بوضوح على أسماء عريقة كانت حتى وقت قريب تعتبر قلاعا لا يمكن اقتحامها.

أرقام صادمة وتفوق كاسح على بورش وبي إم دبليو

كشفت تقارير "بلومبرج" وبيانات "ECC Intelligence" عن مفاجأة مدوية؛ حيث نجحت مايكسترو S800 في التفوق على مبيعات "بورش باناميرا" و"بي إم دبليو الفئة السابعة" مجتمعتين خلال شهر نوفمبر الماضي. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزت مبيعاتها طراز "مرسيدس S-Class" ونسختها الأفخم "مايباخ"، وهو إنجاز غير مسبوق لعلامة تجارية محلية حديثة العهد. 

ويشير "ريتشارد يو"، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إلى أن مايكسترو S800 تلقت أكثر من 18,000 طلب شراء مؤكد خلال 175 يوما فقط من إطلاقها، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 4,000 سيارة شهريا لتلبية الطلب المتزايد.

سحر السعر وفخامة تنافس “رولز رويس”

يكمن سر نجاح مايكسترو S800 في معادلة "القيمة الفائقة"؛ فهي تقدم فخامة تضاهي طرازات رولز رويس وبنتلي ولكن بكسر بسيط من سعرها. 

بيبنما يبدأ سعر بورش باناميرا في الصين من 1.1 مليون يوان، ومرسيدس S-Class من 1.47 مليون يوان، تأتي مايكسترو S800 بسعر يبدأ من 708,000 يوان (حوالي 100 ألف دولار) ويصل إلى 1,020,000 يوان للفئة الأعلى. 

هذا السعر التنافسي لسيارة يبلغ طولها 5.48 مترًا جعلها خيارًا لا يقاوم، خاصة أنها توفر مقصورة "سينمائية" تضم شاشة عرض خلفية بحجم 40 بوصة، وسقفا مضاءً بالنجوم، وأبوابًا تفتح تلقائيًا بالكامل عبر حساسات ذكية.

تكنولوجيا هواوي: العقل المدبر وراء الثورة الرقمية

لا تعد مايكسترو S800 مجرد سيارة فاخرة، بل هي مختبر تكنولوجي متحرك يعتمد على منصة "تولينج لونجشينج" المتطورة. 

وتعتمد السيارة على نظام القيادة الذاتية (ADS 4.0) من هواوي، والمدعوم بأكثر من 30 حساسا ووحدات "ليدار" متطورة. 

ميكانيكيًا، تتوفر السيارة بنظام "المدى الممتد" (EREV) الذي يوفر مدى قيادة يتجاوز 1,150 كم، مع محركات كهربائية تولد قوة تصل إلى 852 حصانا في الفئات العليا. 

كما تدعم السيارة تقنية الشحن السريع 6C، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 10 دقائق فقط، وهو ما يمنحها تفوقًا تقنيًا كاسحًا على المنافسين التقليديين.

يمثل نجاح مايكسترو S800، إلى جانب طرازات أخرى مثل "يانج وانج U8" من شركة BYD، بداية النهاية لعصر هيمنة العلامات الأجنبية على قطاع الرفاهية في الصين. 

ويرى المحللون أن المستهلك الصيني الجديد بات يمنح "الفخر الوطني" والابتكار التكنولوجي أولوية كبرى على تاريخ العلامة التجارية، فبينما تكافح "أودي" و"مرسيدس" لمجاراة سرعة الابتكار المحلي، يبدو أن هواوي قد نجحت بالفعل في صياغة مفهوم جديد للفخامة يدمج بين الرفاهية المطلقة والذكاء الاصطناعي، ما يجعل مايكسترو S800 أيقونة العصر الكهربائي الجديد.

