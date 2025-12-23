تعد أمراض الكلى من أخطر الأمراض التي يصعب اكتشافها في المراحل الأولى لذا يجب الإنتباه جيدا للأعراض المبكرة التى تظهر عليها.

ووفقا لما جاء في موقع kidney نكشف لكم أهم 10 علامات تدل على أمراض الكلى انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز يؤدي انخفاض وظائف الكلى الحاد إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيزومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يسبب الضعف والإرهاق.

صعوبة النوم عندما لا تقوم الكليتان بتصفية السموم بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عبر البول، مما قد يُسبب صعوبة في النوم كما توجد علاقة بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة، ويُعد انقطاع النفس النومي أكثر شيوعاً لدى مرضى الكلى مقارنةً بعامة الناس.

جفاف وحكة في الجلد تؤدي الكلى السليمة وظائف حيوية عديدة، فهي تُزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتُحافظ على قوة العظام، وتعمل على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن في الدم وقد يكون جفاف الجلد وحكته علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالباً ما تُصاحب أمراض الكلى المتقدمة، أو عندما تعجز الكلى عن الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في الدم.

التبول بشكل متكرر إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل، فقد يكون ذلك علامة على مرض في الكلى فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة إلى التبول وفي بعض الأحيان، قد يكون ذلك أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

وجود دم في البول تحافظ الكلى السليمة عادةً على خلايا الدم داخل الجسم أثناء تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عند تلف مرشحات الكلى، قد تبدأ هذه الخلايا بالتسرب إلى البول وإضافةً إلى كونها مؤشراً على أمراض الكلى، قد يشير وجود الدم في البول إلى وجود أورام أو حصى في الكلى أو عدوى.

بول رغوي تشير الفقاعات الكثيرة في البول، وخاصةً تلك التي تتطلب سحب السيفون عدة مرات قبل أن تختفي، إلى وجود بروتين في البول وقد تبدو هذه الرغوة شبيهة بالرغوة التي تظهر عند خفق البيض، لأن بروتين الألبومين، وهو البروتين الشائع في البول، هو نفسه البروتين الموجود في البيض.

انتفاخ مستمر حول العينين يُعدّ وجود البروتين في البول علامة مبكرة على تلف مرشحات الكلى، مما يسمح بتسرب البروتين إلى البول وقد يكون انتفاخ العينين ناتجًا عن تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى، بدلًا من احتفاظ الجسم به.

تورم الكاحلين والقدمين قد يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم (الملح)، مما يسبب تورمًا في القدمين والكاحلين وكما قد يكون تورم الأطراف السفلية علامة على أمراض القلب، وأمراض الكبد، ومشاكل الأوردة المزمنة في الساقين.

تمويل الأبحاث والتكنولوجيا للنهوض بالكشف المبكر، وتحسين العلاج، وتوسيع نطاق الوصول إلى عمليات الزرع و ضعف الشهية هذا عرض عام جداً، ولكن تراكم السموم الناتج عن انخفاض وظائف الكلى يمكن أن يكون أحد الأسباب.

تشنج العضلات قد ينتج اختلال توازن الكهارل عن ضعف وظائف الكلى وعلى سبيل المثال، قد يساهم انخفاض مستويات الكالسيوم وعدم انتظام مستوى الفوسفور في حدوث تشنجات عضلية.