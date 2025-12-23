قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الكلى
الكلى

 تعد أمراض الكلى من أخطر الأمراض التي يصعب اكتشافها في المراحل الأولى لذا يجب الإنتباه جيدا للأعراض المبكرة التى تظهر عليها. 

ووفقا لما جاء في موقع kidney نكشف لكم أهم 10 علامات تدل على أمراض الكلى انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز يؤدي انخفاض وظائف الكلى الحاد إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيزومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يسبب الضعف والإرهاق.

صعوبة النوم عندما لا تقوم الكليتان بتصفية السموم بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عبر البول، مما قد يُسبب صعوبة في النوم كما توجد علاقة بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة، ويُعد انقطاع النفس النومي أكثر شيوعاً لدى مرضى الكلى مقارنةً بعامة الناس. 

 جفاف وحكة في الجلد تؤدي الكلى السليمة وظائف حيوية عديدة، فهي تُزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتُحافظ على قوة العظام، وتعمل على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن في الدم وقد يكون جفاف الجلد وحكته علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالباً ما تُصاحب أمراض الكلى المتقدمة، أو عندما تعجز الكلى عن الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في الدم. 

التبول بشكل متكرر إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل، فقد يكون ذلك علامة على مرض في الكلى فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة إلى التبول وفي بعض الأحيان، قد يكون ذلك أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

وجود دم في البول تحافظ الكلى السليمة عادةً على خلايا الدم داخل الجسم أثناء تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عند تلف مرشحات الكلى، قد تبدأ هذه الخلايا بالتسرب إلى البول وإضافةً إلى كونها مؤشراً على أمراض الكلى، قد يشير وجود الدم في البول إلى وجود أورام أو حصى في الكلى أو عدوى. 

بول رغوي تشير الفقاعات الكثيرة في البول، وخاصةً تلك التي تتطلب سحب السيفون عدة مرات قبل أن تختفي، إلى وجود بروتين في البول وقد تبدو هذه الرغوة شبيهة بالرغوة التي تظهر عند خفق البيض، لأن بروتين الألبومين، وهو البروتين الشائع في البول، هو نفسه البروتين الموجود في البيض. 

 انتفاخ مستمر حول العينين يُعدّ وجود البروتين في البول علامة مبكرة على تلف مرشحات الكلى، مما يسمح بتسرب البروتين إلى البول وقد يكون انتفاخ العينين ناتجًا عن تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى، بدلًا من احتفاظ الجسم به.

 تورم الكاحلين والقدمين قد يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم (الملح)، مما يسبب تورمًا في القدمين والكاحلين وكما قد يكون تورم الأطراف السفلية علامة على أمراض القلب، وأمراض الكبد، ومشاكل الأوردة المزمنة في الساقين.

 ساعدونا في كشف هذا التهديد الصامت وإعادة كتابة مستقبل صحة الكلى و في موسم العطاء هذا، لديك القدرة على تغيير مسار حياة المرضى وعائلاتهم الذين يواجهون أمراض الكلى.

 تزويد المرضى وعائلاتهم بالمعرفة والموارد وإمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة وادعم السياسات التي تعالج أوجه التفاوت وتعطي الأولوية لصحة الكلى للجميع. 

تمويل الأبحاث والتكنولوجيا للنهوض بالكشف المبكر، وتحسين العلاج، وتوسيع نطاق الوصول إلى عمليات الزرع و ضعف الشهية هذا عرض عام جداً، ولكن تراكم السموم الناتج عن انخفاض وظائف الكلى يمكن أن يكون أحد الأسباب.

 تشنج العضلات قد ينتج اختلال توازن الكهارل عن ضعف وظائف الكلى وعلى سبيل المثال، قد يساهم انخفاض مستويات الكالسيوم وعدم انتظام مستوى الفوسفور في حدوث تشنجات عضلية.

الكلى أعراض الكلى علامات الكلى أعراض مرض الكلى أعراض فشل الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

ترشيحاتنا

حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج

هل يجوز للمرأة لبس النقاب أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

قضاء الصلوات الفائتة

حكم قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم.. أمين الإفتاء يوضح الطريقة الأعظم أجرا

الشيخ مصطفى إسماعيل

حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: تحويل تسجيلات جدي إلى سجلات رقمية

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد