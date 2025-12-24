قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
عزة عاطف

تستعد شركة "كوسميرا" (Kosmera)، وهي أحدث المنضمين لقطاع صناعة السيارات الناشئة في الصين، لإحداث ضجة هائلة خلال مشاركتها المرتقبة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) القادم. 

ولم تكتف الشركة بالإعلان عن طراز واحد، بل كشفت رسميًا عن نيتها تقديم طرازين يجسدان قمة الطموح الصيني؛ الأول هو سيارة سيدان فاخرة تشبه في تصميمها سيارات بورشه، والثاني وهو الأهم، سيارة خارقة "هايبر كار" تعتمد على الطاقة الجديدة وتعد بأرقام أداء مرعبة قد تجعلها الأقوى في فئتها عالميًا.

هايبر كار بآلاف الأحصنة وتكنولوجيا المستقبل

كشفت الصور التشويقية التي نشرتها "كوسميرا" عن ملامح سيارة خارقة تعتمد على منظومة دفع كهربائية متطورة، قادرة على توليد قوة إجمالية مجتمعة تصل إلى 1877 حصانًا. 

هذا الرقم المذهل يضع السيارة في منافسة مباشرة مع عمالقة مثل "ريماتك نيفيرا" و"لوتس إيفايا". 

ورغم أن الكثير من الشركات الناشئة تكتفي بعرض نماذجها على منصات المعارض دون الدخول في خطوط الإنتاج الفعلي، إلا أن "كوسميرا" تؤكد أن تقنياتها الجاهزة للعرض تمثل مستقبل الأداء العالي الذي تسعى لنقله إلى الشوارع قريبًا، وليس مجرد استعراض للقوة التقنية.

سيدان فاخرة مستوحاة من التصميم الألماني

بجانب الوحش الخارق، ستقدم الشركة سيارة سيدان (أو لفت باك) بتصميم انسيابي جذاب يذكرنا كثيرًا بطرازات بورشه الشهيرة. 

تهدف "كوسميرا" من خلال هذه السيارة إلى استهداف شريحة أوسع من المستهلكين الذين يبحثون عن الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة في قالب رياضي. 

وتتميز هذه السيارة بمقصورة ذكية تعتمد كليًا على أنظمة القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، مما يعكس توجه الشركات الصينية نحو دمج البرمجيات المتطورة في صلب تجربة القيادة اليومية، لجعلها أكثر سهولة وأمانًا.

تحدي الإنتاج الفعلي وطرح كوسميرا في الأسواق

يبقى التحدي الأكبر أمام "كوسميرا" هو تجاوز مرحلة "منصات العرض" والبدء في تسليم السيارات فعليًا للعملاء. 

فالتاريخ القريب لصناعة السيارات الكهربائية مليء بشركات ظهرت بقوة في معرض CES ثم اختفت تدريجيًا بسبب صعوبات التمويل أو التصنيع. 

ومع ذلك، يرى المحللون أن الدعم التكنولوجي القوي والقدرات التصنيعية الهائلة المتاحة حاليًا في الصين قد يمنحان "كوسميرا" فرصة حقيقية للنجاح، خاصة وأنها تعتمد على منظومات دفع للطاقة الجديدة تم اختبارها وتطويرها بدقة عالية لتناسب المتطلبات العالمية.

مستقبل "كوسميرا" في العصر الكهربائي الجديد

تمثل مشاركة "كوسميرا" في CES رسالة واضحة مفادها أن الابتكار الصيني في مجال السيارات لم يعد يقتصر على السيارات الاقتصادية فقط، بل امتد ليشمل قمة الهرم المتمثلة في السيارات الخارقة. 

إن القوة الهائلة التي تبلغ 1877 حصانًا ليست مجرد رقم استعراضي، بل هي تعبير عن مدى التطور الذي وصلت إليه تكنولوجيا البطاريات والمحركات الكهربائية الصينية. 

وسيكون العالم في انتظار الكشف الرسمي مطلع الشهر القادم لمعرفة ما إذا كانت هذه السيارات ستصبح حقيقة واقعة على الطرقات أم ستظل ذكرى جميلة على منصات العرض.

