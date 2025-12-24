أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025

سجّل أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025، 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم

ويقدّم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 47.62 جنيه و 47.38 جنيه للشراء و47.52 و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن البنوك

البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع