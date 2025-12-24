قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم
«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025
الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة
خارطة طريق لمصر 2030.. مؤتمر MEPCON بأسوان يؤكد دور الجامعات في التحوّل للطاقة الذكية|تفاصيل
فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم
دعاء الفجر لتيسير كل ضائقة والفرج القريب.. لا تفوت أكثر أوقات اليوم بركة
الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم
أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
محمد سمير

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية يذكرنا بالرقم 3 الذي لن يُنسى، والمرتبط باسم اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، الذي صنع تاريخًا مع الفراعنة.

وأضاف أضا، عبر برنامجه "الماتش" على قناة صدى البلد، أن محمد عبد الوهاب شارك مع منتخب مصر في الفترة من 2004 حتى 2006، وخاض 18 مباراة دولية، سجل خلالها هدفًا أمام السودان في تصفيات كأس العالم، وصنع هدفًا أمام ليبيا في كأس أمم إفريقيا 2006، مؤكدًا أن أدائه كان علامة مميزة في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم أضا حديثه بالإشارة إلى تتويج عبد الوهاب بكأس أمم إفريقيا عام 2006، مشددًا على أن إنجازاته والرقم 3 الذي ارتبط باسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير المصرية.
 

كأس الأمم الإفريقية محمد عبدالوهاب محمد طارق أضا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

واقعة التعدي على طبيبة يتمية أثناء طلبها بميراثها

فتاة الميراث بالشرقية| القصة الكاملة لفيديو ضرب طالبة الطب.. وأقارب المتهمين: التصوير مفتعل

ترشيحاتنا

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد