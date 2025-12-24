الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية يذكرنا بالرقم 3 الذي لن يُنسى، والمرتبط باسم اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، الذي صنع تاريخًا مع الفراعنة.

وأضاف أضا، عبر برنامجه "الماتش" على قناة صدى البلد، أن محمد عبد الوهاب شارك مع منتخب مصر في الفترة من 2004 حتى 2006، وخاض 18 مباراة دولية، سجل خلالها هدفًا أمام السودان في تصفيات كأس العالم، وصنع هدفًا أمام ليبيا في كأس أمم إفريقيا 2006، مؤكدًا أن أدائه كان علامة مميزة في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم أضا حديثه بالإشارة إلى تتويج عبد الوهاب بكأس أمم إفريقيا عام 2006، مشددًا على أن إنجازاته والرقم 3 الذي ارتبط باسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير المصرية.

