تريند السوشيال ميديا | الشيف مروة الشافعي تثير الجدل بسبب وصفة الأرز المعمر بالحمام

تصدّرت الشيف مروة الشافعي تريند السوشيال ميديا بسبب وصفة الأرز المعمر بالحمام المفصص، حيث انتقد الكثيرون طريقة إعداد الحمام وإزالة العظم ووضعه بالأرز.

المكونات:

حمام مفصّص (منظّف جيدًا، مفروق من الظهر) — عدد حسب الحاجة، غالبًا 4-6 حمامات حسب الطاجن أو الحجم.

أرز مصري (مغسول ومنقوع حوالي 30 دقيقة) — 2 كوب

لبن (زبادي أو لبن كامل الدسم) — تقريبًا كوب إلى كوب ونصف

مرقة دجاج أو مرق حمام أو ماء ساخن — حوالي كوب إلى كوبين حسب الحاجة

ملح وفلفل أسود

بهارات — ممكن استخدام بهار مطعم، قرفة، جوزة الطيب، ورق لورا، كمون حسب الذوق

ثوم مفروم، بصل مفروم

زبدة أو سمن أو زيت نباتي

زيتون (اختياري)

بقدونس / شبت للتزيين

الطريقة المقترحة:

تحضير الحمام:

تنظيف الحمام جيدًا، يُفصص من الظهر، ويُتبل بالملح والفلفل والبهارات (كمون، ورق لورا، ثوم مفروم).

يُحمّر الحمام قليلًا في الزبدة أو الزيت حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا من الجهتين.

تحضير الأرز المعمر:

في وعاء، يُشوح البصل في الزبدة أو السمن حتى يذبُل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُضاف الثوم ويُقلب، ثم يُضاف الأرز المنقوع والمصفى ويُشوح قليلًا.

يُضاف اللبن والمرقة الساخنة تدريجيًا مع التحريك برفق لتغطيته بالسوائل. يُتبل بالملح والفلفل والبهارات حسب الرغبة.

التجميع في الطاجن أو الصينية المناسبة:

يُدهن الطاجن بالقليل من الزبدة أو الزيت.

يُصب خليط الأرز في الطاجن.

يُوضع الحمام المحمّر فوق الأرز أو يُغطّى جزئيًا حسب الشكل المرغوب.

يُغطّى الوجه إذا رغبتي في الحفاظ على الطعم الرطب، أو يُترك مكشوفًا للحصول على لون ذهبي.

الخبز:

يُسخن الفرن إلى درجة حرارة متوسطة-عالية (حوالي 180-200°م).

يُدخل الطاجن في الفرن ويُطهى حتى ينضج الأرز تمامًا ويأخذ الحمام لونًا مميزًا، غالبًا حوالي 35-45 دقيقة، مع مراقبته لضمان عدم جفاف الوجه كثيرًا.

التقديم:

تُزيّن الوجه بالبقدونس أو الشبت.

تُقدّم ساخنة مع السلطة أو المخللات حسب الرغبة.