انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد

وقع انفجار هائل أمس الثلاثاء في دار رعاية مسنين تقع على مشارف فيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وانهيار جزء من المبنى، واشتعال النيران، واحتجاز أشخاص داخله، وفقًا لما ذكرته السلطات.

انفجار في دار رعاية مسنين بولاية بنسلفانيا

انفجار دار رعاية مسنين بولاية بنسلفانيا

انفجار في دار رعاية مسنين بولاية بنسلفانيا

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الانفجار، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد أن خاطر رجال الإنقاذ بحياتهم وسط ألسنة اللهب ورائحة الغاز النفاذة وانفجار ثانٍ لإجلاء المقيمين والموظفين، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقع الانفجار في مركز بريستول للصحة والتأهيل في بلدة بريستول، بالتزامن مع وجود فريق صيانة في الموقع يبحث عن تسرب غاز.

انفجار في دار رعاية مسنين بولاية بنسلفانيا

وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود من دار الرعاية، بينما هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف من مختلف أنحاء المنطقة إلى الموقع، بالإضافة إلى معدات الحفر.

لم تكشف السلطات عن هوية الضحايا، ولم تعرف العدد الإجمالي للمصابين بعد إجلاء السكان والموظفين إلى عدد من المستشفيات المختلفة.