أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أصدرت محكمة ولاية بنسلفانيا الأمريكية حكمًا بالسجن مدى الحياة على الملاكم المصري-الأمريكي كباري سالم بعد إدانته بقتل ابنته والتخلص من جثتها في جزيرة ستاتن آيلاند بنيويورك عام 2019، بحسب موقع روسيا اليوم.

العثور على الجريمة والأدلة القاطعة

في أكتوبر من العام نفسه، عثر أحد المارة في حديقة بلومينغديل على جثة علا سالم البالغة من العمر 25 عامًا، مغطاة بأوراق وأغصان الأشجار.

وأظهرت التحقيقات الطبية أن الوفاة كانت نتيجة الخنق والضرب بعنف، ما أثار صدمة واسعة بين السكان والمارة.

خلال المحاكمة، قدم الادعاء أدلة دامغة تربط سالم بالجريمة، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة وبيانات GPS التي أظهرت تنقله بسيارته من بلدة بالميرا في بنسلفانيا إلى حديقة بلومينغديل ليلة وقوع الحادث، إضافة إلى مجرفة مشابهة لتلك التي اشتراها قبل الجريمة وآثار DNA له تحت أظافر الضحية.

بعد ارتكاب الجريمة، فر سالم إلى الشرق الأوسط، لكن السلطات قبضت عليه في ديسمبر 2020 بالكويت وسلمته إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.

في 24 أكتوبر 2025، أدانته هيئة المحلفين في مقاطعة ليبانون بجرم القتل من الدرجة الأولى، وأصدرت المحكمة في 26 نوفمبر 2025 حكمًا بالسجن مدى الحياة بلا إمكانية الإفراج.

ووصف المدعي العام ما ارتكبه سالم بأنه "أحد أقسى الأفعال التي يمكن تخيلها"، مؤكدًا أن الحكم يمثل أقل قدر ممكن من العدالة.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أصر سالم على براءته، مدعيًا أن الشرطة كذبت بشأن قضيته، فيما غلبته الدموع أمام هيئة المحكمة.

حياة القاتل ومسيرة الملاكمة

عرف كباري سالم بلقب "الساحر المصري"، إذ مثل مصر في الألعاب الأولمبية صيف 1992 و1996، ثم احترف الملاكمة حتى اعتزاله عام 2005 بعد تحقيقه 23 فوزًا من أصل 29 مباراة.

وكان قد تسبب سابقًا في وفاة ملاكم آخر عام 1999 خلال مباراة في Kansas City. بعد اعتزاله، عاش سالم في الولايات المتحدة وعمل سائقًا، ولديه أبناء بينهم ابنة أصغر من القتيلة علا.

الابنه ونشاطها الاجتماعي

أما علا سالم، فكانت ناشطة في الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي ومتطوعة في ملجأ Asiyah للنساء والأطفال في نيويورك.

قبل مقتلها بعام، طلبت حماية الشرطة بسبب خلافات بعد الطلاق، وكانت تسعى للعيش مستقلة والعمل كسائقة Uber، ما يعكس شخصيتها القوية والمستقلة ويزيد من مأساوية الحادث.