الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟
بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

أصدرت محكمة ولاية بنسلفانيا الأمريكية حكمًا بالسجن مدى الحياة على الملاكم المصري-الأمريكي كباري سالم بعد إدانته بقتل ابنته والتخلص من جثتها في جزيرة ستاتن آيلاند بنيويورك عام 2019، بحسب موقع روسيا اليوم.

العثور على الجريمة والأدلة القاطعة

في أكتوبر من العام نفسه، عثر أحد المارة في حديقة بلومينغديل على جثة علا سالم البالغة من العمر 25 عامًا، مغطاة بأوراق وأغصان الأشجار. 

وأظهرت التحقيقات الطبية أن الوفاة كانت نتيجة الخنق والضرب بعنف، ما أثار صدمة واسعة بين السكان والمارة.

خلال المحاكمة، قدم الادعاء أدلة دامغة تربط سالم بالجريمة، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة وبيانات GPS التي أظهرت تنقله بسيارته من بلدة بالميرا في بنسلفانيا إلى حديقة بلومينغديل ليلة وقوع الحادث، إضافة إلى مجرفة مشابهة لتلك التي اشتراها قبل الجريمة وآثار DNA له تحت أظافر الضحية

بعد ارتكاب الجريمة، فر سالم إلى الشرق الأوسط، لكن السلطات قبضت عليه في ديسمبر 2020 بالكويت وسلمته إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.

في 24 أكتوبر 2025، أدانته هيئة المحلفين في مقاطعة ليبانون بجرم القتل من الدرجة الأولى، وأصدرت المحكمة في 26 نوفمبر 2025 حكمًا بالسجن مدى الحياة بلا إمكانية الإفراج. 

ووصف المدعي العام ما ارتكبه سالم بأنه "أحد أقسى الأفعال التي يمكن تخيلها"، مؤكدًا أن الحكم يمثل أقل قدر ممكن من العدالة.

 وخلال جلسة النطق بالحكم، أصر سالم على براءته، مدعيًا أن الشرطة كذبت بشأن قضيته، فيما غلبته الدموع أمام هيئة المحكمة.

حياة القاتل ومسيرة الملاكمة

عرف كباري سالم بلقب "الساحر المصري"، إذ مثل مصر في الألعاب الأولمبية صيف 1992 و1996، ثم احترف الملاكمة حتى اعتزاله عام 2005 بعد تحقيقه 23 فوزًا من أصل 29 مباراة. 

وكان قد تسبب سابقًا في وفاة ملاكم آخر عام 1999 خلال مباراة في Kansas City. بعد اعتزاله، عاش سالم في الولايات المتحدة وعمل سائقًا، ولديه أبناء بينهم ابنة أصغر من القتيلة علا.

الابنه ونشاطها الاجتماعي

أما علا سالم، فكانت ناشطة في الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي ومتطوعة في ملجأ Asiyah للنساء والأطفال في نيويورك. 

قبل مقتلها بعام، طلبت حماية الشرطة بسبب خلافات بعد الطلاق، وكانت تسعى للعيش مستقلة والعمل كسائقة Uber، ما يعكس شخصيتها القوية والمستقلة ويزيد من مأساوية الحادث.

كباري سالم الملاكم المصري الأمريكي السجن مدى الحياة مقاطعة ليبانون الولايات المتحدة

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم "الست" قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

