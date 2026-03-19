الاستخبارات الأمريكية تفجر مفاجأة: مصير مجتبى خامنئي الصحي غامض بعد الضربة الإسرائيلية

أدلت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بشهادتها أمام الكونغرس يوم الخميس، قائلةً إن الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، لا يزال غير واضح.

وأوضحت جابارد، خلال شهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أن حالته الصحية، فضلاً عن هيكل القيادة في إيران، غير معروفة تماماً للاستخبارات الأمريكية، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالت جابارد: "لا يزال وضعه الصحي ودوره في العملية غير واضحين. لقد أصيب بجروح بالغة في إحدى الضربات الإسرائيلية، لذا فإن عملية اتخاذ القرار غير واضحة".

وكان مسؤولون قد صرحوا بأن الزعيم الجديد أصيب بجروح، وربما تشوهت ملامحه، جراء الضربة الإسرائيلية.

وأصدر آية الله مجتبى خامنئي أول بيان له بشأن الحرب الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يظهر أمام الكاميرات، وقرأ مذيع الأخبار الخطاب.

وقد تم اختياره لخلافة والده، آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في هجوم كبير شنته إسرائيل والولايات المتحدة في بداية الحرب.