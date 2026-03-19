قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دول التعاون الخليجي والأردن يبحثون مع الولايات المتحدة الاعتداءات الإيرانية

سفراء دول التعاون الخليجي والأردن
سفراء دول التعاون الخليجي والأردن
أ ش أ

أكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، باعتباره مبدأً راسخاً يستند إلى ميثاق مجلس التعاون وأطره الدفاعية المشتركة، مشيرين إلى ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، مع السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جين شاهين، بمشاركة سفراء دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لبحث الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المجلس وآخر التطورات الأمنية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.

وأكد المشاركون عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، وبما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك حماية حرية الملاحة الجوية والبحرية.

وتناول الاجتماع مستجدات التطورات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتواصلة التي تستهدف دول المجلس والأردن، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، في انتهاك للقانون الدولي، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في هذا السياق حق الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يأتي الاجتماع في إطار توحيد الجهود الخليجية، وفي ظل رئاسة مملكة البحرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سفراء مجلس التعاون قرار مجلس الأمن يدعو إيران وقف اعتداءاتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

حالة الطقس

ترشيحاتنا

خاليدو كوليبالي

الونش

الاهلي

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد