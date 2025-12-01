قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كيف تكشف التزييف في عصر الذكاء الاصطناعي؟

كيف تكشف التزييف في عصر الذكاء الاصطناعي؟
كيف تكشف التزييف في عصر الذكاء الاصطناعي؟
ولاء خنيزي

شهد العالم الرقمي تحولًا واسعًا مع ظهور تقنيات قادرة على إنتاج محتوى مرئي يكاد يتطابق مع الحقيقة، ويأتي التزييف العميق في مقدمة هذه التقنيات لما يمتلكه من قدرة على تركيب الوجوه وتوليد مشاهد كاملة، مما أثار مخاوف تتعلق بالمصداقية والأمن، ودفع إلى تطوير وسائل فعّالة للكشف عن التلاعب.

أولاً: إشارات بصرية وسمعية تساعد على كشف التزييف العميق

حركة العين والرمش

قد تبدو حركة العين غير طبيعية، فيقل الرمش أو يزيد، أو يظهر البؤبؤ ثابتًا لا يتماشى مع حركة الرأس

تزامن الشفاه مع الصوت

أي اختلاف بين حركة الفم والكلام يدل على معالجة رقمية أو دمج غير دقيق

تشوه الحواف والدمج غير المتقن

قد تظهر ضبابية أو اهتزازات حول خط الشعر والذقن والرقبة نتيجة صعوبة دمج الوجه الرقمي بالجسد الحقيقي

اختلاف الإضاءة ولون البشرة

قد يلاحظ المتلقي اختلافًا بين لون بشرة الوجه وبقية أجزاء الجسد، أو ظلالًا غير منطقية لا تتناسب مع مصادر الضوء

صوت غير طبيعي

قد يبدو الصوت مسطحًا أو ذا طابع معدني بسبب توليده بالذكاء الاصطناعي، ما يجعله يفتقر إلى الانفعالات البشرية.

ثانيًا: تقنيات متقدمة للكشف الدقيق عن الفيديوهات المزيفة

أداة Microsoft Video Authenticator

تعتمد على تحليل تدرجات الألوان والحدود الدقيقة للدمج، وتمنح المستخدم نسبة لاحتمال التلاعب

تقنية Intel FakeCatcher

ترصد التغيرات الدقيقة في لون البشرة الناتجة عن تدفق الدم، وهي تغييرات يصعب التلاعب بها، مما يجعلها فعّالة في الكشف اللحظي

منصة Sensity AI

تتبع انتشار المقاطع المزيفة عبر الإنترنت باستخدام قواعد بيانات ضخمة ونماذج متقدمة

أداة Sentinel للتلاعب الصوتي

تحلل الطيف الصوتي للكشف عن الأصوات المستنسخة أو المُولدة رقميًا

مجموعة WeVerify الأوروبية

توفر نظامًا متكاملًا للتحقق من أصل الفيديو وسياق نشره وبياناته الوصفية، مما يمنح رؤية شاملة حول مدى صدقيته.

تحدي حقيقي

أصبحت تقنيات التزييف العميق تحديًا حقيقيًا في عالم الاتصال الرقمي، فهي قادرة على إنتاج مقاطع تبدو حقيقية إلى حد يربك المتلقي ويهدد موثوقية المعلومات، ومن هنا تأتي أهمية الوعي بهذه الظاهرة ومعرفة العلامات البصرية والسمعية التي تفضحها، إلى جانب الاستفادة من الأدوات التقنية المتقدمة التي تكشف التلاعب بدقة عالية. 

التزييف الذكاء الاصطناعي عصر الذكاء الاصطناعي التزييف العميق التلاعب العالم الرقمي

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

فيلم Desert Warrior

العرض العربي الأول لفيلم محاربة الصحراء بمهرجان البحر الأحمر

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام.. فرحة عمرو يوسف وصدمة منة شلبي

الفنان عمر السعيد

عمر السعيد من كواليس تصوير مسلسل غرفة التحقيق

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

