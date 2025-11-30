قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. صوت مكة الذي قرأ في الحرمين والأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل رأيت طفلًا تائهًا؟.. تعرف كيف تتعامل معه قانونيًا

هل رأيت طفل تائه؟.. تعرف كيف تتعامل معه قانونيًا
هل رأيت طفل تائه؟.. تعرف كيف تتعامل معه قانونيًا
ولاء خنيزي

سلّط مسلسل "كارثة طبيعية" الضوء على عثور بطلة المسلسل على طفل رضيع، وتربيته وسط أبناءها، فقد يصادف بعض المواطنين طفلًا تائهًا يبحث عن ذويه وسط حالة من الخوف والارتباك وهي لحظة تستدعي التدخل السريع بحسن نية، إلا أن السلوك الخاطئ قد يعرّض المواطن للمساءلة القانونية أو يزيد من خطورة الموقف على الطفل. لذلك لابد من معرفة الإجراءات الرسمية الصحيحة لضمان سلامة الطفل وحماية المواطن في آن واحد بدءًا من لحظة العثور عليه وحتى تسليمه للجهات المختصة.

الاتصال الفوري بالنجدة ١٢٢

يعتبر التواصل مع غرفة عمليات النجدة فور العثور على طفل تائه الخطوة الأهم لأنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تلقي مثل هذه البلاغات ويسهم الاتصال برقم ١٢٢ في تحديد موقع البلاغ بدقة وإرسال أقرب دورية شرطية كما يضمن حماية الشخص المُبلّغ قانونيًا من خلال توثيق البلاغ رسميًا وتؤكد الجهات الأمنية أن وصول الشرطة خلال دقائق يمنع محاولة استغلال الطفل أو نقله من قبل أشخاص مجهولين.

أخطاء قد تضع المواطن تحت طائلة القانون

رغم رغبة الكثيرين في مساعدة الطفل التائه فإن بعض التصرفات الخاطئة قد تتسبب في مشكلات قانونية أو تهدد سلامة الطفل ومن أبرزها نقل الطفل داخل سيارة خاصة قبل وصول الشرطة أو تصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر يجرّمه قانون الطفل كذلك يُعد استجواب الطفل بشكل يسبب له ضغطًا نفسيًا أو تسليمه لأي شخص يدّعي قرابته دون وجود شرطة للتحقق تصرفًا غير قانوني وتشدد الجهات المختصة على أن الامتناع عن الإبلاغ أو الاحتفاظ بالطفل بحجة العثور على أسرته لاحقًا يُعد مخالفة صريحة للقانون.

دور وزارة التضامن في رعاية الطفل بعد استلامه

بعد وصول القوة الأمنية وتسلم الطفل تبدأ مرحلة الرعاية الاجتماعية التي تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وتشمل الإجراءات إجراء فحص طبي سريع للتأكد من سلامته ثم تسجيل بياناته داخل نظام البلاغات لتسهيل التعرف على ذويه إضافة إلى نقله لأقرب دار رعاية في حال عدم التوصل إلى أسرته فورًا مع متابعة بلاغات المتغيبين للتأكد من وجود بلاغ مطابق لهذه الحالة.

طفل تائه كوارث طبيعية كارثة طبيعية النجدة ١٢٢ الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

ختام مهرجان الدوحة

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الدوحة السينمائي

إسلام جمال

بصورة رومانسية.. إسلام جمال يخطف الأضواء رفقة زوجته

سامح حسين

سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد