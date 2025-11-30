هل رأيت طفلًا تائهًا؟.. تعرف كيف تتعامل معه قانونيًا

سلّط مسلسل "كارثة طبيعية" الضوء على عثور بطلة المسلسل على طفل رضيع، وتربيته وسط أبناءها، فقد يصادف بعض المواطنين طفلًا تائهًا يبحث عن ذويه وسط حالة من الخوف والارتباك وهي لحظة تستدعي التدخل السريع بحسن نية، إلا أن السلوك الخاطئ قد يعرّض المواطن للمساءلة القانونية أو يزيد من خطورة الموقف على الطفل. لذلك لابد من معرفة الإجراءات الرسمية الصحيحة لضمان سلامة الطفل وحماية المواطن في آن واحد بدءًا من لحظة العثور عليه وحتى تسليمه للجهات المختصة.

الاتصال الفوري بالنجدة ١٢٢

يعتبر التواصل مع غرفة عمليات النجدة فور العثور على طفل تائه الخطوة الأهم لأنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تلقي مثل هذه البلاغات ويسهم الاتصال برقم ١٢٢ في تحديد موقع البلاغ بدقة وإرسال أقرب دورية شرطية كما يضمن حماية الشخص المُبلّغ قانونيًا من خلال توثيق البلاغ رسميًا وتؤكد الجهات الأمنية أن وصول الشرطة خلال دقائق يمنع محاولة استغلال الطفل أو نقله من قبل أشخاص مجهولين.

أخطاء قد تضع المواطن تحت طائلة القانون

رغم رغبة الكثيرين في مساعدة الطفل التائه فإن بعض التصرفات الخاطئة قد تتسبب في مشكلات قانونية أو تهدد سلامة الطفل ومن أبرزها نقل الطفل داخل سيارة خاصة قبل وصول الشرطة أو تصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر يجرّمه قانون الطفل كذلك يُعد استجواب الطفل بشكل يسبب له ضغطًا نفسيًا أو تسليمه لأي شخص يدّعي قرابته دون وجود شرطة للتحقق تصرفًا غير قانوني وتشدد الجهات المختصة على أن الامتناع عن الإبلاغ أو الاحتفاظ بالطفل بحجة العثور على أسرته لاحقًا يُعد مخالفة صريحة للقانون.

دور وزارة التضامن في رعاية الطفل بعد استلامه

بعد وصول القوة الأمنية وتسلم الطفل تبدأ مرحلة الرعاية الاجتماعية التي تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وتشمل الإجراءات إجراء فحص طبي سريع للتأكد من سلامته ثم تسجيل بياناته داخل نظام البلاغات لتسهيل التعرف على ذويه إضافة إلى نقله لأقرب دار رعاية في حال عدم التوصل إلى أسرته فورًا مع متابعة بلاغات المتغيبين للتأكد من وجود بلاغ مطابق لهذه الحالة.