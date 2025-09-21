سعر فستان صابرين في حفل دير جيست.. لن تتوقعه

شاركت الفنانة صابرين، متابعي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال حفل توزيع جوائز دير جيست.

سعر فستان صابرين في حفل دير جيست

ظهرت صابرين في الحفل، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم باللون النبيتي اللامع، وحمل توقيع Miron وبلغ سعره 8 آلاف درهم إماراتي، أي ما يقرب من 105 آلاف جنيه مصري، ما أثار الجدل بين متابعيها.

وانتعلت صابرين حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فبدت صابرين وخصلات شعرها المموج منسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.