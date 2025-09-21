قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم القزع وتدريج الشعر .. اعرف آراء المذاهب الأربعة ودار الإفتاء تحسم
فتاوى| هل انشغال الأم بطفلها أثناء الصلاة تبطلها؟.. هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. حكم تصرّف الموظف فى أموال الشركة فى غير ما أذن له
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

ريهام قدري

أحيت النجمة أصالة نصري واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، حيث تألقت بإطلالة استثنائية خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

اختارت أصالة فستانًا أنيقًا باللون الأزرق السماوي الفاتح، جاء بتصميم أنثوي فاخر من قماش الشيفون البليسيه، بكتف واحد وأكمام طويلة مع كشكشة مميزة أضافت لمسة درامية راقية.

 تصميم الفستان اعتمد على القَصّة الضيقة من الخصر مع انسدال انسيابي يمنح إطلالة ملكية متكاملة.

ونسّقت أصالة إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب كلاسيكي أظهر ملامحها بوضوح، بينما اعتمدت مكياجًا بلمسة عصرية ارتكز على ظلال العيون البنفسجية اللامعة مع تحديد بارز للعينين، ما أضفى لمسة جاذبية متوهجة على وجهها.

أما من حيث الإكسسوارات، فقد اختارت أقراطًا طويلة مرصّعة بالأحجار الخضراء مع خاتم أنيق، لتكمل مظهرها بلمسات فاخرة دون مبالغة.

الجمهور تفاعل بقوة مع إطلالتها، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورها من الحفل، مؤكدين أن أصالة جمعت بين الأناقة والرقي بأسلوب متفرّد يعكس شخصيتها القوية وحضورها الطاغي على المسرح.

