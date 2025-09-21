فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

أحيت النجمة أصالة نصري واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، حيث تألقت بإطلالة استثنائية خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

اختارت أصالة فستانًا أنيقًا باللون الأزرق السماوي الفاتح، جاء بتصميم أنثوي فاخر من قماش الشيفون البليسيه، بكتف واحد وأكمام طويلة مع كشكشة مميزة أضافت لمسة درامية راقية.

تصميم الفستان اعتمد على القَصّة الضيقة من الخصر مع انسدال انسيابي يمنح إطلالة ملكية متكاملة.

ونسّقت أصالة إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب كلاسيكي أظهر ملامحها بوضوح، بينما اعتمدت مكياجًا بلمسة عصرية ارتكز على ظلال العيون البنفسجية اللامعة مع تحديد بارز للعينين، ما أضفى لمسة جاذبية متوهجة على وجهها.

أما من حيث الإكسسوارات، فقد اختارت أقراطًا طويلة مرصّعة بالأحجار الخضراء مع خاتم أنيق، لتكمل مظهرها بلمسات فاخرة دون مبالغة.

الجمهور تفاعل بقوة مع إطلالتها، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورها من الحفل، مؤكدين أن أصالة جمعت بين الأناقة والرقي بأسلوب متفرّد يعكس شخصيتها القوية وحضورها الطاغي على المسرح.