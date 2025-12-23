طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البطاطا المشوية فى الفرن.

طريقة عمل البطاطا المشوية فى الفرن

مقادير البطاطا المشوية

كيلو بطاطا متوسطة الحجم

ملعقة من القرفة.

عسل ( حسب الرغبة)

ورق الزبدة ـ ورق الألمونيوم.

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

اغسلى حبات البطاطا جيدًا تحت الماء الجارى، ثم افركى قشرتها بيديكِ لإزالة أى بقايا من الأتربة.

اصنعى عدة شقوق صغيرة فى كل حبة بطاطا باستخدام سكين حاد، وذلك لضمان نضجها من الداخل بشكل متساوى.

سخنى الفرن مسبقًا على درجة حرارة (200) مئوية.

ضعى البطاطا فى صينية الفرن بعد تبطينها بورق الزبدة أو ورق الألومنيوم.

أدخلى الصينية إلى الفرن واتركى البطاطا لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة كاملة، أو حتى تصبح طرية عند الضغط عليها.

أخرجى البطاطا من الفرن وقد يها كما هى، أو أضيفى إليها رشة قرفة، أو القليل من العسل حسب الرغبة.