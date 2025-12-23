سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك.

وجاء أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 47.520 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.620 جنيه، في عدد من البنوك الخاصة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB مستوى 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 47.410 جنيه للشراء و47.510 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK نحو 47.400 جنيه للشراء و47.500 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أدنى مستوى بين البنوك عند 47.370 جنيه للشراء و47.470 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 47.406 جنيه للشراء و47.540 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيانات رسمية.