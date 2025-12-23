قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك.

وجاء أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 47.520 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 47.620 جنيه، في عدد من البنوك الخاصة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB مستوى 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس 47.420 جنيه للشراء و47.520 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 47.410 جنيه للشراء و47.510 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK نحو 47.400 جنيه للشراء و47.500 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أدنى مستوى بين البنوك عند 47.370 جنيه للشراء و47.470 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 47.406 جنيه للشراء و47.540 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيانات رسمية.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه سعر شراء للدولار سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك المركزي

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

