محمد طلعت : الأداء المقنع هو مفتاح عودة ثقة الجماهير في الفراعنة

أكد محمد طلعت، لاعب الأهلي السابق، أن جماهير الكرة المصرية فقدت جزءًا كبيرًا من شغفها تجاه متابعة منتخب الفراعنة، في ظل تراجع المستوى وتذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

وقال طلعت، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن الجماهير تنتظر أداءً مقنعًا يعيد الثقة والحماس من جديد.

وأكد لاعب الأهلي السابق، إن فوز منتخب مصر على زيمبابوي يعد خطوة إيجابية ومهمة، لما له من تأثير مباشر في منح الثقة لجميع اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة، خاصة في المباريات الأولى التي تلعب دورًا كبيرًا في الاستقرار الفني.