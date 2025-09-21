زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور

وتألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الفاتح مع جيبة بنفس اللون لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وكشفت إطلالة زوجة ماجد المصري عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما نسقت معها كلاتش متوسط الحجم باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بتسريحة شعر ذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.