المفتوح والمجسم.. 5 إطلالات تتصدر التريند في حفل دير جيست 2025

أثار حفل توزيع جوائز دير جيست السنوي، الذي أُقيم مؤخرًا، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت صور الفنانات بإطلالاتهن الأنيقة قائمة الأكثر تداولًا.

وقد حضر الحفل نخبة من النجوم، من بينهن: نيكول سابا، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، أنوشكا، أمينة خليل، دينا، نجلاء بدر، دينا فؤاد، وانتصار.



وحرصت النجمة أمينة خليل على حضور الحفل وتسلم جائزتها عن دورها في مسلسل لام شمسية الذي عُرض في رمضان 2025، حيث أطلت بفستان أنيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود بتصميم على هيئة زهرة التيوليب. جاء الجزء العلوي باللون الأبيض بحمالات رفيعة، فيما تميز الجزء السفلي باللون الأسود مع فتحة جانبية، من توقيع العلامة التجارية Filiarmi، ويصل سعره إلى نحو 880 يورو، أي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري



أما النجمة حنان مطاوع فقد خطفت الأنظار بفستان غير تقليدي باللون الأسود، حمل توقيع المصمم أيمن لحموني. تميز التصميم بدمجه بين الأسلوب الرسمي والكلاسيكي، حيث جاء نصفه العلوي على هيئة بليزر رسمي، بينما جاء النصف الآخر Off Shoulder، مزينًا بأزرار فاخرة وحزام من الماس والكريستالات، فيما انسدل الجزء السفلي بتنورة واسعة من الشيفون.



وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان نبيتي أنيق بتصميم أوف شولدر، بينما تألقت نجلاء بدر بفستان لامع مجسم أبرز رشاقتها.

كما اعتمدت كل من دينا فؤاد ونيكول سابا إطلالات جريئة بفستان مفتوح بالكامل، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل.

بهذا، تحوّل حفل دير جيست إلى منصة استعراضية لأبرز صيحات الموضة، حيث تنافست النجمات على لفت الأنظار بإطلالاتهن المميزة التي أصبحت حديث الجمهور.