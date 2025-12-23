نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة

تشهد منظومة نقل البضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري طفرة كبيرة في القدرات التشغيلية، تزامنًا مع تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف دعم حركة التجارة وتحسين كفاءة نقل السلع بين المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء منظومة نقل حديثة تدعم الاقتصاد القومي.

وأعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في بيان رسمي، البدء في تنفيذ خطة استثمارية بتكلفة 1.442 مليار جنيه لتطوير أسطول نقل البضائع، تشمل تدبير عدد 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة متنوعة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة، بما يعزز القدرة التشغيلية ويواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل اللوجستي.

تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية

وأوضح البيان أن أنصاف المقطورات التي يجري تدبيرها تتنوع بين 50 سطح، و50 قلاب، و30 مبرد، و20 حاوية (كونتينر)، و3 كساحة، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، ويوفر مرونة أكبر في نقل البضائع العامة، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.

وفي هذا الإطار، تم دمج شركات نقل البضائع في كيان موحد تحت مسمى شركة النيل لنقل البضائع، بهدف إدارة الأسطول بكفاءة أعلى، وتحسين القدرة التنافسية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للنقل البري.

وأشار البيان إلى استحداث خدمة النقل المبرد لأول مرة ضمن نشاط شركة نقل البضائع، من خلال إدخال سيارات مبردة حديثة، بما يمثل إضافة نوعية للأسطول ويساهم في تأمين نقل المنتجات الغذائية والدوائية بين مختلف محافظات الجمهورية، مع الحفاظ على سلاسل الإمداد وجودة المنتجات.

وأكدت الشركة القابضة أن تطوير قطاع نقل البضائع لا يقتصر على تحديث المركبات فقط، بل يشمل رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة وتقليل الأعطال ورفع معدلات الأمان على الطرق، دعمًا لحركة التجارة الداخلية وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك.