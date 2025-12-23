قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ

عادل نصار

قال الدكتور مازن درويش، رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الشيخ العام، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في إجراء تدخل طبي نادر تمثل في استخراج 34 مسمارًا من معدة مريضة، ظلت داخل جهازها الهضمي لمدة قاربت 45 يومًا، دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالة تُعد من أغرب وأندر الحالات التي تعامل معها طبيًا، مشيرًا إلى أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف دموي في البراز، ما استدعى فحوصات عاجلة.

وأضاف درويش أن الفحوصات الأولية، شملت السونار والأشعة السينية، كشفت عن وجود كتلة معدنية داخل البطن، قبل أن تؤكد الأشعة المقطعية وجود عدد كبير من المسامير داخل تجويف المعدة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي كان مستعدًا للتدخل الجراحي في أي لحظة، إلا أنه تقرر البدء بمحاولة الاستخراج باستخدام منظار المعدة، وهي خطوة دقيقة استغرقت قرابة ساعتين تحت التخدير الكلي، وتم خلالها استخراج جميع المسامير بنجاح.


 

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

