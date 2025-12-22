انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز عن أسباب الطلاق التى يمكن أن تحدث بين الأزواج بشكل عام والتى من أبرزها عدم وجود تفاهم أو ثقة بين الطرفين.

وقال كريم محمود عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية على هامش انطلاق العرض الخاص لفيلمه “طلقنى” اليوم ، أسباب الطلاق بشكل عام يمكن أن تتلخص فى عدم التفاهم أو عدم وجود الثقة.

وعن السبب الأبرز شيوعا للأنفصال ، قال كريم محمود عبد العزيز ان ان لا يوجد سبب اساسي للوصول الى الانفصال وأن كل شخص يختلف عن غيره ، معلقا: “كل كابل له تفاصيله وحياته ومحدش يقدر يدخل فى تفاصيل الناس ومحدش يقدر يعيش عيشة التانى”.

وكان أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته آن الرفاعي فى شهر نوفمبر الماضي.

واحتفل اليوم أبطال فيلم طلقني بالعرض الخاص والأول الليلة بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام بإحدى مولات أكتوبر.

فيلم طلقنى

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

من المقرر طرح فيلم "طلقني" بداية من يوم 24 ديسمبر في جميع السينمات.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر وتصدر البوكس أوفيس بالسعودية لفترة طويلة.



فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.