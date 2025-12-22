المرافعة في محاكمة متهمة إخوانية بثت أخبار كاذبة.. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الثلاثاء، للمرافعة في محاكمة متهمة ببث أخبار كاذبة، في القضية رقم 14401 لسنة 2025، جنايات المعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2019 وحتى 7 يناير 2023، شاركت المتهمة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة شاركت جماعة الإخوان مع علمها بأهدافها وأغراضها ووسائلها وقيامها ببث أخبار وعبارات وصور داعمة للجماعة وقيادتها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أغراض تلك الجماعة، وخلق حالة من الفوضى.

سماع الشهود في محاكمة 22 متهمًا إخوانيًا

وعلى جانب آخر، تستمتع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الثلاثاء، للشهود في محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وأضاف التحقيقات أن المتهمين من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.