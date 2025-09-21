بفستان قصير .. إطلالة شبابية لافتة لـ نادية الجندي

حرصت الفنانة نادية الجندي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نادية الجندي ، بإطلالة شبابية لافتة مرتدية فستان قصير مشجر مما نال إعجاب متابعيها و جمهورها.

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.