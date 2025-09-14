نادية الجندي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نادية الجندي



ظهرت نادية الجندي في أحدث ظهور بإطلالة بسيطة ولكنها أنيقة، ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة اتسم بصيحة البليسيه الجزء السفلى من التصميم.



أنتعلت نادية الجندي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة تكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

