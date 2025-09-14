برفقة زوجها .. دنيا سمير غانم تتألق بفستان يشعل السوشيال ميديا

تألقت النجمة دنيا سمير غانم بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسود يجمع بين الرقي والعصرية، تميز بتصميم بليزر بأزرار أمامية وتنورة من الشيفون الشفاف أضفت لمسة من الجرأة والأنوثة.

وأكملت دنيا إطلالتها بحقيبة يد فاخرة من دار ديور باللون الرمادي الميتاليك، مع إكسسوارات فضية زادت من رونق حضورها.



واعتمدت النجمة تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة، لتطل بكامل إشراقتها في أجواء احتفالية ليلية زادتها أناقة وتألقًا.



إطلالة دنيا سمير غانم جاءت لتؤكد مرة أخرى ذوقها الرفيع وقدرتها على المزج بين البساطة والفخامة في آن واحد، لتصبح محط أنظار متابعي الموضة وعشاقها.