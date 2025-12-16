السيطرة على حريق محدود نشب بحديقة الطفل بالزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق محدود نشب بحديقة الطفل بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

