برشاقة ملفتة.. مي عمر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



فستان مي عمر في أحدث ظهور

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك الفاتح، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المرفوعة وهي من أحدث صيحات موضة شعر ٢٠٢٥، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.