قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي

خطفت الفنانة بوسي الأنظار في أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، حيث تألقت بإطلالة صيفية عصرية ومليئة بالحيوية على الشاطئ.

 وظهرت بوسي مرتدية "مايوه" أبيض بكتابة من علامة Moschino الشهيرة يتوسطه رسمة دب يرتدي نظارة شمسية باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بشورت جينز قصير بدون سوستة يكشف عن رشاقتها، مع قميص أبيض فضفاض ارتدته بشكل مفتوح ليضفي لمسة كاجوال مريحة تناسب أجواء البحر.

وزادت بوسي من أناقة مظهرها باعتماد قبعة بيضاء أنيقة للحماية من أشعة الشمس، ونظارة شمسية كبيرة الحجم بتصميم عصري، بينما تركت شعرها منسدلاً تحت القبعة في بساطة تناسب أجواء الصيف.

 واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية مع لمسة من أحمر الشفاه الوردي الهادئ.
الإطلالة لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بخفة ظل بوسي وحيويتها في اختيار إطلالات شبابية تعكس شخصيتها المرحة، فضلًا عن حفاظها على رشاقتها وأناقتها. ويبدو أن النجمة أرادت مشاركة متابعيها لحظات من استمتاعها بأجواء الصيف والشاطئ، في إطلالة تجمع بين البساطة والفخامة بلمسات عصرية مميزة.

بوسي اطلالات بوسي ملابس بوسي بوسي علي البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يُنيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمَّة زعماء الأديان بـ كازاخستان

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التطبيق المعصوم لكتاب الله هو سيدنا محمد

صلاة الاستخارة

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد