بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

خطفت الفنانة بوسي الأنظار في أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، حيث تألقت بإطلالة صيفية عصرية ومليئة بالحيوية على الشاطئ.

وظهرت بوسي مرتدية "مايوه" أبيض بكتابة من علامة Moschino الشهيرة يتوسطه رسمة دب يرتدي نظارة شمسية باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بشورت جينز قصير بدون سوستة يكشف عن رشاقتها، مع قميص أبيض فضفاض ارتدته بشكل مفتوح ليضفي لمسة كاجوال مريحة تناسب أجواء البحر.

وزادت بوسي من أناقة مظهرها باعتماد قبعة بيضاء أنيقة للحماية من أشعة الشمس، ونظارة شمسية كبيرة الحجم بتصميم عصري، بينما تركت شعرها منسدلاً تحت القبعة في بساطة تناسب أجواء الصيف.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية مع لمسة من أحمر الشفاه الوردي الهادئ.

الإطلالة لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بخفة ظل بوسي وحيويتها في اختيار إطلالات شبابية تعكس شخصيتها المرحة، فضلًا عن حفاظها على رشاقتها وأناقتها. ويبدو أن النجمة أرادت مشاركة متابعيها لحظات من استمتاعها بأجواء الصيف والشاطئ، في إطلالة تجمع بين البساطة والفخامة بلمسات عصرية مميزة.