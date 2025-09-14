منشط ومقوي عام .. 7 فوائد عند تناول الجرجير يوميًا

يعد الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد كثيرة لصحة الجسم، ومن أبرزها:

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين (A, C, K) وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.



يدعم صحة القلب: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.



يقوي المناعة: بسبب غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مقاومة العدوى.



يحافظ على صحة العظام: بفضل فيتامين K والكالسيوم الضروريين لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة.



يحسن صحة البشرة والشعر: لاحتوائه على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة وتغذي الشعر.



يدعم صحة العين: لغناه بالكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بضعف النظر.



يساعد على الهضم: أليافه تحسن حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك.



منشط طبيعي: يعتبر من الأطعمة التي تعزز النشاط البدني والذهني.

يساعد في ضبط الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، فيزيد الشعور بالشبع.

يدعم صحة الكبد: بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.