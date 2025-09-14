قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
مرأة ومنوعات

منشط ومقوي عام .. 7 فوائد عند تناول الجرجير يوميًا

الجرجير
الجرجير
ريهام قدري

 يعد الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد كثيرة لصحة الجسم، ومن أبرزها:
غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين (A, C, K) وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.


يدعم صحة القلب: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.


يقوي المناعة: بسبب غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مقاومة العدوى.


يحافظ على صحة العظام: بفضل فيتامين K والكالسيوم الضروريين لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة.


يحسن صحة البشرة والشعر: لاحتوائه على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة وتغذي الشعر.


يدعم صحة العين: لغناه بالكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بضعف النظر.


يساعد على الهضم: أليافه تحسن حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك.


منشط طبيعي: يعتبر من الأطعمة التي تعزز النشاط البدني والذهني.
يساعد في ضبط الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، فيزيد الشعور بالشبع.
يدعم صحة الكبد: بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.

