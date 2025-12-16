محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو

تشهد الساحة الفلسطينية-الإسرائيلية تصعيدا سياسيا وأمنيا معقدا، أعاد ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى واجهة المشهد الدولي، فبعد اغتيال قيادي في حركة حماس باستهداف إسرائيلي مباشر غرب مدينة غزة، برزت تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بالاتفاقات المعلنة.

وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح تحقيق في احتمال خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار يعكس حجم الإحراج السياسي، ويكشف في الوقت ذاته عن تداخل المصالح الإقليمية والدولية، خاصة مع تصاعد الضغوط من جانب حماس، والموقف المصري الحازم، وحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداخلية.

ويقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إنه من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن إداراته تبحث في ما اذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وذلك بعد إغتيال قيادي في حركة حماس ، وكانت مسيرة اسراءيلية قد استهدفت الشهيد سعد غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ ، مما جعل الرئيس دونالد ترامب يقول نحقق في احتمال خرق إسرائيل وقف النار في غزة.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حركة حماس نعت الشهيد واعتبرت الحركة أن الهجوم الإسرائيلي يشكل خرقا لوقف النار والخطة التي وضعها دونالد ترامب متهمة إسرائيل بخرق الاتفاق عمدا وتريد افشاله عمدا كما دعت الحركة الوسطاء إلى التدخل لوقف الخروقات الإسرائيلية كما أن إسرائيل ما زالت تحتل المنطقة الخالية من السكان في قطاع غزة.

وأشار نعمة، إلى أنه في المقابل تؤكد حماس انها لن تتخلى عن سلاحها سوى بعد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وهذا ما جعل الرئيس عبد السيسي يشترط على الرئيس ترامب أنه لا يريد الجلوس او الاجتماع مع نتنياهو بإلقاء إرادة ترامب بينهم بشرط أن يبدأ نتنياهو بتطبيق المرحلة الثانية من إتفاق غزة شرط أساسي ليتم اللقاء وطالب السيسي بدء المرحلة الثانية.

وتابع: "مما يعني انسحاب إسرائيل من القطاع كليا ويتم بعدها تسليم سلاح الحركة للسلطة الفلسطينية وتكون غزة للفلسطينيين فقط ان القيادة في مصر تسعى للحفاظ على أن تكون غزة والقطاع للفلسطينيين فقط ،الإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين أن إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار عمدا وبهذا الوقت كي يقوم نتنياهو بمساومة ترامب في اللقاء الذي سيجمعهم اخرالشهر الجاري في البيت الأبيض في لقاء كان قد أعلن عنه الرئيس ترامب".

وأردف: "كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة واشنطن للقاء به في البيت الأبيض ،نتنياهو وضعه حرج في الداخل الإسرائيلى ويريد تأخير كل شيء ليبقى في السلطة لحين بدء الانتخابات في إسرائيل لتحصين موقفه ، لهذا طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي الإعفاء لنتنياهو من المحاكمة".