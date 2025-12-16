رحلة إلى الفلبين.. مفاجأة جديدة حول تاريخ منفذي هجوم سيدني

أكدت إدارة الهجرة في مانيلا أن الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في أستراليا، أمضيا شهر نوفمبر بأكمله تقريباً في الفلبين، حيث دخل الأب إلى الفلبين بصفته "مواطناً هندياً".

تفاصيل وصول المشتبهين لأستراليا

وعرضت فضائية العربية، تقريرا أوضحت فيه، أن ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي، غادرا أستراليا في الأول من نوفمبر، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.

وقالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين الاثنين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في سيدني يوم الأحد كانا قد سافرا إلى الفلبين قبل الهجوم، مضيفة أنهما استلهما فكر تنظيم داعش على ما يبدو.



بطل أستراليا المسلم



تشهد أستراليا حالة من الصدمة بعد الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف الجالية اليهودية في مدينة سيدني خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم مبعوث حركة حباد إيلي شلانجر وطفل يهودي، وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى بين المتواجدين في المكان.

وتدخل رجل مسلم يدعى أحمد الأحمد وغير مجرى الأحداث، بعدما هاجم أحد منفذي العملية وتمكن من نزع سلاحه عقب أن قفز عليه بشجاعة، مساهمًا في إنقاذ حياة عدد كبير من المدنيين ومنع سقوط المزيد من الضحايا.

علاقة هجوم سيدني بـ داعش

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤول رفيع في عملية مكافحة الإرهاب المشتركة التي تحقق في هجوم بونداي، أن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية حققت في شبهات متعلقة بالابن عام 2019.

وأضافت أن نافيد أكرم كان يعتقد أنه على صلة وثيقة بأحد أعضاء تنظيم داعش الذي ألقي القبض عليه في يوليو 2019 وأدين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في أستراليا.

وذكرت الهيئة أن محققي مكافحة الإرهاب يعتقدون أن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي قد بايعا تنظيم داعش.