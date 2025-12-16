قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع

قرر قاضي المعارضات القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بالتحرش بالطلاب في مدرسة بالتجمع ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قال المصدر ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الواقعة تمثلت في تقدم أولياء أمور 12 طالب بمدرسة شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة ، ببلاغات اتهمت فرد أمن بخدش براءة ابنائهم وملامسة أجسادهم وقامت المدرسة في حينها بإيقاف الفرد عن العمل وإحالته للتحقيق.

وتابع المصدر ، أن النيابة فتحت تحقيقات مع المتهم وواجهته بالاتهامات التي أقر بها 12 طالبا في المدرسة، واتهام أولياء الأمور له بخدش براءة ابنائهم والتحرش بهم، وجرى حبسه على ذمة القضية.

وأضاف المصدر، أن القضية خلال التحقيقات تم ضبط فرد أمن آخر بها باتهام الإهمال فقط وليس التحرش أو الاشتراك مع المتهم الأول وجاري التحقيق معه أيضا في القضية بتهمة الإهمال.

