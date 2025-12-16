قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
حوادث

قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع

أرشيفية
أرشيفية
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بالتحرش بالطلاب في مدرسة بالتجمع ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشف مصدر أمني ، مفاجآت وتفاصيل جديدة في واقعة اتهام فرد أمن بمدرسة شهيرة في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة بالتحرش بطلاب المدرسة.

تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطلاب مدرسة في التجمع

قال المصدر ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الواقعة تمثلت في تقدم أولياء أمور 12 طالب بمدرسة شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة ، ببلاغات اتهمت فرد أمن بخدش براءة ابنائهم وملامسة أجسادهم وقامت المدرسة في حينها بإيقاف الفرد عن العمل وإحالته للتحقيق.

وتابع المصدر ، أن النيابة فتحت تحقيقات مع المتهم وواجهته بالاتهامات التي أقر بها 12 طالبا في المدرسة، واتهام أولياء الأمور له بخدش براءة ابنائهم والتحرش بهم، وجرى حبسه على ذمة القضية.

وأضاف المصدر، أن القضية خلال التحقيقات تم ضبط فرد أمن آخر بها باتهام الإهمال فقط وليس التحرش أو الاشتراك مع المتهم الأول وجاري التحقيق معه أيضا في القضية بتهمة الإهمال.

تلقت إدارة المدرسة الشهيرة في التجمع ، شكاوى من أولياء الأمور، مطالبين بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات رادعة مع فرد أمن في المدرسة متهم بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم وخوف الأطفال من الذهاب للمدرسة والشعور بالانعزال.

واتهمت أسر الأطفال في شكواهم أمام المدرسة، فرد أمن يعمل بالمدرسة لقيامه باستدراج أبنائهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات وخدش براءتهم، وهو ما انعكس على سلوكهم خلال الفترة الماضية وظهرت عليهم باضطرابات في النوم والانعزال والخوف من المدرسة.

وأجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام أولياء أمور بمدرسة شهيرة بالتجمع بنطاق القاهرة الجديدة لـ فرد أمن بالمدرسة بالتحرش بأبنائهم وخدش حيائهم بعد استدراجهم لمكان بعيدًا عن الكاميرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم الشرطة تضمن ورود مذكرة من أولياء الأمور بمدرسة شهيرة في التجمع، اتهموا فيها عاملاً بالمدرسة بالتحرش وخدش براءة أبنائهم في مرحلة kg2.

وبالفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المدرسة قامت بإيقاف العامل “فرد أمن” وتجري تحقيق داخلي مع فحص الكاميرات للوقوف على حقيقة البلاغ، وتجري أجهزة أمن القاهرة تحريات للوقوف على حقيقة الواقعة ومدى صحة الاتهام الموجه إلى فرد الأمن.

وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على فرد الأمن وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مدرسة التجمع التحــرش بطلاب التحرش بالطلاب

رفع قمامة
اللجان الانتخابية
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
