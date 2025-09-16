بإطلالة ساحرة .. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نادية الجندي ، بصورة في أحدث ظهور لها حاضنة نفسها بصورة اخري بإطلالة قديمة ، مما نال إعجاب متابعيها و جمهورها.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور وجاءت التعليقات كالاتي: نادين الجندي وهي صغيرة نفس شكلها مافي فرق ما شاء الله تبارك الله ، الخالق الناطق، نجمة الجماهير ، من 2002 واحنا مستنينك ترجعي علي الشاشة الكبيرة عشرين سنة يا نجمة".

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.