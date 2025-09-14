بإطلالة كلاسيكية.. نادية الجندي تخطف الأضواء في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها وقد نالت إطلالتها إعجاب جمهورها.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية وميكب يبرز جمال ملامحها و يتناسب مع إطلالتها.



وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.