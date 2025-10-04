يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع

شاركت الفنانة يسرا المسعودي صورا من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع مع النجم أحمد الفيشاوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

و كتبت يسرا المسعودي: فيلم سفاح التجمع قريباً

يذكر أن فيلم سفاح التجمع تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم لا يمت بصلة إلى قضية السفاح المعروف إعلاميا بالاسم نفسه، العمل يتناول فكرة "السفاح" بشكل عام عبر الغوص في الأبعاد النفسية والسيكولوجية وتشريح شخصية مرتكبي الجرائم، ولا سيما جرائم قتل النساء

الفيلم يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته من خلال جريمة أخيرة.