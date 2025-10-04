قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الزراعى
سنعامل الجميع بعدالة.. ترامب يشكر مصر و4 دول على انجاز اتفاق غزة
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع

يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي
يسرا المسعودي و أحمد الفيشاوي
أوركيد سامي

شاركت الفنانة يسرا المسعودي صورا من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع مع النجم أحمد الفيشاوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

و كتبت يسرا المسعودي: فيلم سفاح التجمع قريباً

يذكر أن فيلم سفاح التجمع تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

 فيلم سفاح التجمع

 فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم لا يمت بصلة إلى قضية السفاح المعروف إعلاميا بالاسم نفسه، العمل يتناول فكرة "السفاح" بشكل عام عبر الغوص في الأبعاد النفسية والسيكولوجية وتشريح شخصية مرتكبي الجرائم، ولا سيما جرائم قتل النساء

الفيلم يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته من خلال جريمة أخيرة.

يسرا المسعودي اخبار الفن نجوم الفن فيلم سفاح التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد