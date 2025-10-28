قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالتها في عرض أزياء عالمي.. شاهد

علا محمد

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها كواليس تواجدها في فعالية مهمة بلوس أنجلوس نظمتها مجلتي «Vogue وVogue Arabia»، إذ خطفت الأنظار  بسبب أناقتها واختيارها الموفق للإطلالات.


وظهرت منى زكي بفستان قصير  باللون الاسود من تصميم زهير مراد، ذو أكمام طويلة  ومُزين باللون الذهبي.

ونشرت منى عبر حسابها بـ«انستجرام» فيديو من كواليس حضورها لفعالية عرض الأزياء، وعلقت عليه قائلةً: "الموضة والسينما معًا يصنعان سحرًا فريدًا من نوعه، وعصورًا، وقصصًا لم نختبرها من قبل.. معًا، يمتلكان القدرة على إحياء عوالم مختلفة، وإحياء ذكريات لم نتخيلها".

وتابعت: "كان حدث الليلة مُلهمًا حقًا.. شكرًا لكما voguemagazine وvoguearabia على استضافتي في هذه الليلة المُلهمة.. لقاء كل هؤلاء النجوم السينمائيين وأيقونات الموضة.. كان شرفًا لي أن أكون جزءًا منها".

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى زكي دائماً ، في المكياج على الالوان الغامقة والرموش السوداء للعيون، واختارت أحمر للشفاه باللون الاحمر ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

شراء سيارة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

