منى زكي تخطف الأنظار بإطلالتها في عرض أزياء عالمي.. شاهد

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها كواليس تواجدها في فعالية مهمة بلوس أنجلوس نظمتها مجلتي «Vogue وVogue Arabia»، إذ خطفت الأنظار بسبب أناقتها واختيارها الموفق للإطلالات.



وظهرت منى زكي بفستان قصير باللون الاسود من تصميم زهير مراد، ذو أكمام طويلة ومُزين باللون الذهبي.

ونشرت منى عبر حسابها بـ«انستجرام» فيديو من كواليس حضورها لفعالية عرض الأزياء، وعلقت عليه قائلةً: "الموضة والسينما معًا يصنعان سحرًا فريدًا من نوعه، وعصورًا، وقصصًا لم نختبرها من قبل.. معًا، يمتلكان القدرة على إحياء عوالم مختلفة، وإحياء ذكريات لم نتخيلها".

وتابعت: "كان حدث الليلة مُلهمًا حقًا.. شكرًا لكما voguemagazine وvoguearabia على استضافتي في هذه الليلة المُلهمة.. لقاء كل هؤلاء النجوم السينمائيين وأيقونات الموضة.. كان شرفًا لي أن أكون جزءًا منها".

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى زكي دائماً ، في المكياج على الالوان الغامقة والرموش السوداء للعيون، واختارت أحمر للشفاه باللون الاحمر ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.