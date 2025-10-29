حنان سليمان تكشف لصدى البلد شخصيتها في مسلسل لعبة قلبت بجد

تشارك الفنانة حنان سليمان في مسلسل لعبة قلبة بجد والذي سوف يعرض من ضمن مسلسلات أوف سيزون.



قالت حنان سليمان في تصريحات خاصة لصدى البلد: “بجسد شخصية والدة أحمد زاهر في مسلسل لعبة قلبت بجد والمسلسل مليء بالمفاجآت”.

واختتمت حنان سليمان: "إن كواليس العمل كلها تعاون وإيجابية".

مسلسل لعبة قلبت بجد بطولة أحمد زاهر ، ريهام كفارنة ، حنان سليمان ، و غيرهم كثير من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان سليمان مؤخرا مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند.

حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.