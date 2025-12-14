قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينفذ سلسلة من الاعتقالات

أ ش أ

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارات على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبا مع تواصل القصف المدفعي، وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال العسكرية .


وأضافت أن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها في بحر القرارة شمال غرب خان يونس كما تشهد مناطق شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا متواصلا .


وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفسطينية "وفا" اليوم/الأحد/، بأن قوات الاحتلال اقتحمت 9 مواطنين من بلدة الزواية غرب سلفيت بينهم اشقاء، وذلك عقب دهم وتفتيش منازلهم.


وتأتي هذه الاقتحامات في سياق سياسة التضييق المستمرة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين في بلدة الزاوية منذ عدة أسابيع، والتي تشمل المداهمات الليلية والاعتقالات المتكررة، وعرقلة حركة تنقل المواطنين عبر نصب حواجز عسكرية.


وفى سياق متصل، أفادت مصادر محلية "لوفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل الجسر في بلدة سلوان، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أعاق حركتهم كما اقتحمت قوات حي البستان في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات .


وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من عائلة العباهرة في بلدة اليامون غرب جنين.


وفى القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، شابين من تجمع الحثرورة البدوي، قرب الخان الأحمر، جنوب شرق القدس.


وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، واعتقلت شابين- لم تعرف هويتهما بعد- كما احتجزت عددا آخر.


ويتعرض تجمع الحثرورة البدوي لاعتداءات متكررة في سياق سياسة أوسع ينتهجها الاحتلال ضد التجمعات البدوية في محافظة القدس، لا سيما الممتدة من مخماس حتى واد النار، حيث أقام المستعمرون نحو 23 بؤرة تُستخدم نقاط تجمّع تنطلق منها اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين البدو، بهدف تهجيرهم قسريا من أراضيهم.


وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 25 مواطنا، خلال حملة مداهمات نفذتها في مدينة الخليل، وبلدة حلحول شمالا عقب دهم وتفتيش منازلهم في مدينة الخليل مضيفة أن تلك القوات اقتحمت عددا من أحياء مدينة الخليل، وحولت منزل المواطن مازن النتشة في منطقة خباب إلى ثكنة عسكرية.


ومن بلدة حلحول شرقا، داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، واعتقلت أربعة أشقاء.


وفى طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، أسيرا محررا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر سعد أحمد موسى قاسم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في الضاحية.


وفي سياق متصل، عززت قوات الاحتلال من تواجدها وسط مدينة طولكرم فجرا، مع دخول اليوم 322 على مواصلة عدوانها على المدينة ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، حيث تمركزت آلياتها برفقة فرق المشاة في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت ومفرق شارع نابلس ومبدان جمال عبد الناصر وسوق الخضار.


كما اعترض جنود الاحتلال حركة تنقل المركبات التي أوقفوها، وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا الى جانب تفتيش سائقيها واخضاعهم للاستجواب الميداني واحتجازهم لبعض الوقت دون أن يبلغ عن اعتقالات.


في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، مع منع سكانهما من الدخول إليهما، في وقت يسمع فيه إطلاق نار كثيف داخل المخيمين وعلى فترات متقاربة.

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
