دنيا سمير غانم بالزي الفرعوني تشارك في تريند صور المصريين بزي الفراعنة

شاركت الفنانه دنيا سمير غانم في ترند الصور المصرية القديمة بالزي الفرعوني التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك تعبيرًا عن الافتخار بالأصول الملكية القديمة.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع «انستجرام» صورة له بملابس فرعونية تم إعدادها من قبل الذكاء الاصطناعي، وعلقت عليها: «مصرية بنت مصريين وأفتخر«.





يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.