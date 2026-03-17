وزير الخارجية: ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود ما يعكر صفو علاقتنا بالأشقاء العرب غير صحيح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج والأردن آثمة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية: “القاهرة تقود تحركا في المحافل الدولية لبناء تحالف يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية”.

وأضاف وزير الخارجية : “ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود ما يعكر صفو علاقتنا بالأشقاء لا أساس له من الصحة”.

وتابع وزير الخارجية: “الظروف الاستثنائية وإغلاق المطارات حالت دون إتمام زيارتي المقررة للبحرين والكويت”.

وأكمل وزير الخارجية : “الوضع في لبنان وصل لمرحلة بالغة الخطورة، وهناك تواصل مستمر عبر الجهات المعنية لتحذير الجانب الإسرائيلي من مغبة أي اجتياح بري للبنان".

ولفت وزير الخارجية :" الانشغال بالأزمات الإقليمية لم ولن يثني مصر عن دورها التاريخي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية".