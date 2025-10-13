طرح فيلم دنيا سمير غانم "روكي الغلابة" عبر يانغو بلاي ١٦ أكتوبر

أعلن "يانغو بلاي"، عن طرح فيلم "روكي الغلابة" على التطبيق ابتداءً من ١٦ أكتوبر.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء المحاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

أقيم العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة منذ فترة في إحدى المولات بحضور أبطاله وصناعه، وعلى رأسهم المنتج أحمد السبكي الذي حرص على الحضور مبكراً.

وحضر عدد من ضيوف العرض الخاص من أبرزهم الفنان كريم أبو زيد والدكتورة هبه قطب وعدد من رواد السوشيال ميديا.



وتزاحم الجمهور حول الفنان محمد ثروت وزوجته والفنان حسن الرداد فور وصولهم للعرض الخاص في انتظار أبطال العمل.



احتلت دنيا سمير غانم المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد علي قائمة الأكثر مشاهده عاليوتيوب ومنصات التواصل الإجتماعي.