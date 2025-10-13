كلهم بيحبوا مودي.. هدي الإتربي تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

روجت الفنانة هدي الإتربي عن مسلسلها الجديدة “كلهم بيحبوا مودي” مع الفنان ياسر جلال، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت هدي الإتربي صورة لها مع النجمة ميرفت أمين و النجم ياسر جلال و أيتن عامر خلال كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك؛ معلقة: “كلهم بيحبوا مودى رمضان 2026 .

كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال

يذكر أن الفنان ياسر جلال، كان قد أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.



وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبوسريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه اخر»، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.