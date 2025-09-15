هدى الأتربي: كلهم بيحبوا مودي تحد جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة تجمعها بالنجم ياسر جلال عبر خاصية الستوري من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" وكتبت عليها “انتظروا دور مفاجأة”.

وعبرت الفنانة هدى الأتربي عن سعادتها بتواجدها بين أبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع النجم ياسر جلال والتي تخوض به السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٦.

وقالت الأتربي أن هذا المسلسل هو التعاون الثاني مع الفنان ياسر جلال بعد مشاركتها له في أحداث مسلسل "ضل راجل" وأنها سعيدة بهذا التعاون لأن ياسر جلال يجعل من كل أبطال العمل شركاء للنجاح.

وعن تفاصيل الدور أكدت هدى أنه يحمل الطابع الكوميدي بشكل جديد عليها تماما في أحداث بين الكوميديا والرومانسية والتشويق مع ياسر جلال الذي يجمعهم أغلب المشاهد وأنها سعيدة بالتواجد بين أبطال هذا المسلسل خاصة النجمة القديرة ميرفت أمين التي تحبها منذ طفولتها.