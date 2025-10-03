ياسر جلال يستعرض موهبته الغنائية في كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي

شارك الفنان ياسر جلال متابعيه مقطع فيديو من داخل استديو يستعرض خلاله موهبته الغنائية مع الفنان مصطفى أبوسريع من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي» والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر ياسر جلال الفيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وعلق:«الان مع المفاجأة الكبرى، استنونا قريبا.. كلهم بيحبو مودي».

انطلاق تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

كان السيناريست أيمن سلامة، قد أعلن عن انطلاق تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة أيتن عامر في حي السيدة زينب.

ونشر أيمن سلامة صور من كواليس التصوير، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع «فيسبوك»، وكتب: «من الأماكن العريقة وسوبيا الرحماني وكبابجي الرفاعي وميدان السيدة زينب والتصوير ( كلهم بيحبوا مودي ) مع صديقي المخرج أحمد شفيق.. يارب نسألك النجاح».

وجسد ياسر جلال خلال أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي شخصية رجل ثري، ولديه العديد من العلاقات النسائية، حيث تدور أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي حول شخصية «مودي» التي يجسدها ياسر جلال، الرجل الاجتماعي الذي يتعرض لسلسلة من المواقف الكوميدية مع عائلته وأصدقائه وجيرانه، ويسعى مسلسل كلهم بيحبوا مودي لمزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية.

يشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.