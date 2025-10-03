قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
ياسر جلال يستعرض موهبته الغنائية في كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال
ياسر جلال
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان ياسر جلال متابعيه مقطع فيديو من داخل استديو يستعرض خلاله موهبته الغنائية مع الفنان مصطفى أبوسريع من كواليس مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي» والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر ياسر جلال الفيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وعلق:«الان مع المفاجأة الكبرى، استنونا قريبا.. كلهم بيحبو مودي».

انطلاق تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

كان السيناريست أيمن سلامة، قد أعلن عن انطلاق تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة أيتن عامر في حي السيدة زينب.

ونشر أيمن سلامة صور من كواليس التصوير، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع «فيسبوك»، وكتب: «من الأماكن العريقة وسوبيا الرحماني وكبابجي الرفاعي وميدان السيدة زينب والتصوير ( كلهم بيحبوا مودي ) مع صديقي المخرج أحمد شفيق.. يارب نسألك النجاح».

وجسد ياسر جلال خلال أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي شخصية رجل ثري، ولديه العديد من العلاقات النسائية، حيث تدور أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي حول شخصية «مودي» التي يجسدها ياسر جلال، الرجل الاجتماعي الذي يتعرض لسلسلة من المواقف الكوميدية مع عائلته وأصدقائه وجيرانه، ويسعى مسلسل كلهم بيحبوا مودي لمزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية.

يشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو

أرشيفي

اعتقال خلية بزعم ارتباطها بحركة حماس في ألمانيا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي مع السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

