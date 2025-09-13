قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
فن وثقافة

المؤلف أيمن سلامة: مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026 هيكون 15حلقة وقصته مفاجأة | خاص

أبطال مسلسل ياسر جلال
أبطال مسلسل ياسر جلال
نجلاء سليمان

قال المؤلف أيمن سلامة إن فريق مسلسل الفنان ياسر جلال الذي أعلن المشاركة به في الموسم الرمضاني 2026 في مرحلة التحضيرات حالياً.


وأوضح المؤلف أيمن سلامة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن فريق مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يقومون باجتماعات تحضيرية خلال هذه الفترة وسينطلق التصوير فور الانتهاء منها.

وأشار المؤلف أيمن سلامة إلى أن المسلسل مكون من 15 حلقة ولكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل ليكون العمل مفاجأة الموسم المقبل.

كما أكد المؤلف أيمن سلامة على أنه لن يشارك مع ريهام حجاج هذا العام بعد تحقيقهما نجاحات متتالية خلال الأعمال الدرامية لكنهما أصدقاء ولا توجد أية مشكلات وتمنى لها التوفيق.

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.


ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.


يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‏‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

ياسر جلال أيمن سلامة رمضان 2026

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

الذهب

آي صاغة: استقرار أسعار الذهب محليًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 13-9-2025

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر

بالصور

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

