المؤلف أيمن سلامة: مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026 هيكون 15حلقة وقصته مفاجأة | خاص

قال المؤلف أيمن سلامة إن فريق مسلسل الفنان ياسر جلال الذي أعلن المشاركة به في الموسم الرمضاني 2026 في مرحلة التحضيرات حالياً.



وأوضح المؤلف أيمن سلامة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن فريق مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يقومون باجتماعات تحضيرية خلال هذه الفترة وسينطلق التصوير فور الانتهاء منها.

وأشار المؤلف أيمن سلامة إلى أن المسلسل مكون من 15 حلقة ولكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل ليكون العمل مفاجأة الموسم المقبل.

كما أكد المؤلف أيمن سلامة على أنه لن يشارك مع ريهام حجاج هذا العام بعد تحقيقهما نجاحات متتالية خلال الأعمال الدرامية لكنهما أصدقاء ولا توجد أية مشكلات وتمنى لها التوفيق.

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.



ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‏‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.